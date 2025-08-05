El viernes ocurrió un hecho que desconcertó a un remisero de la localidad de Río Tala al que habían contactado por un viaje a San Nicolás desde un número que tenia la foto de perfil de un vecino de San Pedro.

El número que se contactó vía WhatsApp se hacía pasar por Jorge Corvalán, quien se enteró por su nuera de la situación que vio un posteo en Facebook en el que la pareja del remisero buscaba dar con el paradero de alguna de las personas que aparecen en la foto que Jorge usa en sus redes sociales y en los que aparecen sus hijos y su esposa.

La nuera se contactó con el conductor, que dijo que cuando estaba llegando a la ciudad nicoleña dejó de recibir respuesta del usuario que había solicitado el viaje ya que fue bloqueado y lo tuvo merodeando por los puntos de encuentro que habían acordado.

Corvalán hizo un descargo en el que explicó la situación y aclaró que su número teléfono es ‘’el mismo de hace muchos años''. Además dijo que ‘’dentro de todo fue suerte porque hubieran podido hacer cualquier cosa al señor''.

