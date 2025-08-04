Operativos de Anses y Pami en Gobernador Castro, Río Tala y Santa Lucía
Este miércoles y jueves, ambos organismos oficiales atenderán a los vecinos de esas zonas que necesiten iniciar trámites o realizar consultas.
Un nuevo operativo del móvil de Anses y Pami tendrá lugar este miércoles y jueves, en Gobernador Castro, Santa Lucía y Río Tala.
Representantes de los organismos orientarán a quienes se acerquen y resolverán inquietudes respecto de trámites de jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, entre otras.
La primera jornada será en Gobernador Castro donde atenderán en el centro de jubilados, de 9.00 a 14.00; el jueves, recibirán a los afiliados en Santa Lucía, de 8.00 a 11.00; y en Río Tala, de 11.30 a 14.00.
La atención será por orden de llegada, informaron desde las sedes de los organismos nacionales en San Pedro.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión