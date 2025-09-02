A días de las elecciones, David Kurlat dejó de ser el director de Cultura

Noah fue operado con éxito en el Hospital Garrahan y su familia pide continuar con la cadena de oración

El Aeroclub recibirá la primavera con un show de talentos

Pensiones por discapacidad: volvieron las cartas documento a beneficiarios, en medio del escándalo nacional

Incendio e intento de usurpación en una vivienda de Facundo Quiroga al 1200

El Hospital Privado SADIV invita a todos los profesionales de la salud a participar de una charla gratuita

Atletismo: destacada actuación sampedrina en el Provincial de Mar del Plata

Falleció Oscar Abel Abeledo, a los 89 años: pasión tanguera por excelencia

CLIMA:

Cielo nublado, con algunas lluvias débiles por la tarde. Temperatura máxima 17° viento del sector Este a 32 km.

FARMACIAS DE TURNO:

25 de Mayo 802

Litoral 1080

El sábado en Sin Galera, el programa de Lilí Berardi que se emite de 9 a 13 hs. por nuestro canal de YouTube sin galera lili berardi y en el vivo de Facebook Sin Galera premiamos a los suscriptores o socios de La Guía Club.

Respondé a la consigna por whatsapp al 3329 479958

Arranca el casting de movileros en Sin Galera: empezá a pensar qué imágenes vas a enviar para ganar

Grabá tu propio en tu celu durante el día de las elecciones desde donde quieras, con quien quieras y del tema que te guste. Lo enviás al 3329 479958 para competir por una estadía de cinco noches para dos personas en Villa Carlos Paz, de La Ideal Turismo y panzottis para 6 personas de El Tete. El 7 de septiembre habrá transmisión especial y tu video puede ser la estrella.

Si sos suscriptor de La Opinión o socio de La Guía Club, ya estás participando.

Espera el llamado de Lilí y ganá.

Espera por wsp el link de nuestro programa todos los sábados

www.laopinionsemanario.com.ar

