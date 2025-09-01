El fin de semana se llevó a cabo en Mar del Plata el Campeonato Provincial U20 de Atletismo, competencia que reunió a jóvenes atletas de toda la provincia de Buenos Aires. En representación de la Escuela Municipal de Atletismo participaron Candela Basaldúa y Aaron Mindurry.

En la primera jornada, Mindurry compitió en los 110 metros con vallas, donde registró un tiempo de 16.96 segundos, que lo ubicó en el cuarto puesto.

Más tarde, en los 100 metros llanos, finalizó en la décimosegunda posición entre 39 atletas, con un tiempo de 11.98 segundos, mejorando también su desempeño previo.

En la segunda jornada, participó en los 400 metros con vallas y con un nuevo récord personal de 1:01.25, se posicionó en el quinto lugar.

Por su parte, Candela Basaldúa se consagró campeona provincial en los 400 metros con vallas. Además, obtuvo el tercer puesto en los 200 metros llanos con un tiempo de 25.83 segundos, marca que representa su mejor registro personal en la disciplina.

Basaldúa se prepara para competir en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR) que se disputan en Rosario del 9 al 14 de septiembre.

