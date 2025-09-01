Incendio e intento de usurpación en una vivienda de Facundo Quiroga al 1200
Bomberos acudieron por foco ígneo que se extendió al techo del domicilio. La policía intervino ante la presencia de un individuo que permanecía dentro de la propiedad con intenciones de ocuparla.
Durante la tarde de este lunes, policía intervino en un intento de usurpación de una vivienda ubicada en Facundo Quiroga al 1200.
Personal policial y de Bomberos arribaron al lugar tras recibir un llamado de los vecinos, quienes alertaron un incendio dentro de la casa.
Los voluntarios arribaron a la zona, pero, en principio, no intervinieron, ya que se trataba de un “incendio de ropa”, que estaba “controlado”.
La policía tomó intervención debido a que dentro de la vivienda hallaron a una persona que había ingresado con intenciones de usurpación.
Tras lograr disipar a los usurpadores, personal policial alertó nuevamente a los Bomberos, quienes ingresaron a la vivienda para sofocar el foco ígneo.
El oficial a cargo del operativo, Marcos Varela, informó a La Opinión que tuvieron que “romper el candado”, ya que “no había nadie dentro" de la propiedad.
Refirió que el fuego se extendió hasta “la chimenea y el techo” y que lograron sofocar el incendio de manera exitosa.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión