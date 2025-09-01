Durante la tarde de este lunes, policía intervino en un intento de usurpación de una vivienda ubicada en Facundo Quiroga al 1200.

Ads

Personal policial y de Bomberos arribaron al lugar tras recibir un llamado de los vecinos, quienes alertaron un incendio dentro de la casa.

Dos móviles de la policía arribaron a la zona.

Los voluntarios arribaron a la zona, pero, en principio, no intervinieron, ya que se trataba de un “incendio de ropa”, que estaba “controlado”.

Ads

La policía tomó intervención debido a que dentro de la vivienda hallaron a una persona que había ingresado con intenciones de usurpación.

Bomberos sofocó el foco dentro de la vivienda

Tras lograr disipar a los usurpadores, personal policial alertó nuevamente a los Bomberos, quienes ingresaron a la vivienda para sofocar el foco ígneo.

Ads

El oficial a cargo del operativo, Marcos Varela, informó a La Opinión que tuvieron que “romper el candado”, ya que “no había nadie dentro" de la propiedad.

Refirió que el fuego se extendió hasta “la chimenea y el techo” y que lograron sofocar el incendio de manera exitosa.

Puede interesarte