El director de Cultura, David "Kukino" Kurlat, dejó su cargo y este lunes, a menos de una semana de las elecciones legislativas, ya no está al frente del área que depende de la Secretaría que conduce Mariano Arnal.

Oficialmente, Kurlat está "de vacaciones", pero lo cierto es que antes del fin de semana se despidió del personal. Aunque en el Gobierno nadie respondió las consultas de La Opinión —ni Arnal ni Baraybar ni Carrasco—, su salida es un hecho consumado.

Además, fue el único funcionario ausente sin aviso el miércoles en Mansa, donde el jefe de Gabinete Alfredo Carrasco se puso el traje de "el profesor" —en algo así como un intento de emular la serie La Casa de Papel—para dar detalles del último tramo de la campaña.

Kurlat asumió como director de Cultura en el nuevo mandato de Cecilio Salazar, tras las elecciones 2023, en cuya campaña estuvo activamente involucrado desde la comunicación.

David "Kukino" Kurlat es un reconocido fotógrafo que desde su productora se dedica a la cobertura de eventos sociales, culturales, deportivos y políticos, e incluso tuvo incursiones en fotoperiodismo que le valieron reconocimiento nacional.

En 2015 fue el asesor comunicacional de la campaña de Julio Pángaro y en 2019 hizo lo propio en la de Ester Noat. En 2023, cuando Salazar fue candidato a intendente por el peronismo en Unión por la Patria, se sumó a su equipo.

Luego fue designado director de Cultura en la supersecretaría en la que desembarcó Mariano Arnal y que tiene bajo su órbita, además del área que conducía Kurlat, a la de Turismo, con Vicky Villalba; la de Educación, con Alan Ocampo; y la de Deportes, con Valentín Bravo.

Bravo encabeza la lista de candidatos a concejales por el oficialismo, lo que implica que el 10 de diciembre deberá asumir como edil, puesto que es muy difícil que Fuerza Patria no obtenga ni siquiera una banca.

Esto implica que el intendente Cecilio Salazar y el secretario Mariano Arnal deberán rearmar el equipo para la gestión camino a los dos últimos años del mandato vigente.

Cuando se despidió de los cercanos, Kurlat destacó el apoyo constante de Salazar, pero deslizó cuestionamientos hacia los funcionarios con poder de decisión que, según dicen en su entorno cercano, habrían puesto "palos en la rueda" de su gestión.

Uno de los cortocircuitos internos que desembocaron en la decisión de Kurlat de dejar la Dirección de Cultura estaría relacionadas con lo que ocurrió para la Fiesta de la Ensaimada, semanas atrás.

El Municipio tuvo que modificar la denominación por reclamos de la Agrupación Mallorca, que no participaba porque consideraba que el plazo para la organización había sido escaso.

A fines del año pasado, tras regresar de Córdoba acompañar a los sampedrinos que fueron a la final del Pre Cosquín, en el gabinete lo deban por expulsado. Una reunión privada con Salazar lo sostuvo en el cargo.

A Kurlat le tocó llevar adelante una gestión de crisis, con recursos escasos. En ese marco ocurrió el cierre del Centro Cultural Abelardo Castillo, que planificó trasladar al antiguo castillo del ex Tiro Federal, una tarea que venía demorada por cuestiones burocráticas.