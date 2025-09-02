El caso de los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, provocó un escándalo que sacudió al Gobierno de Javier Milei y meses atrás tuvo su capítulo en San Pedro y Baradero, cuando el programa Sin Galera reveló las condiciones en las que médicos llegaron a la ciudad para revisar los certificados que se exigían a los beneficiarios.

Las pensiones por discapacidad son un tema sensible que tuvo en mayo pasado los primeros reclamos, cuando aparecieron las cartas documento para la revalidación necesaria para cientos de miles de beneficiarios.

Esta semana volvieron a enviar notificaciones que citan a personas con discapacidad a los Consultorios Beaumont para el sábado 6 de septiembre, un día antes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

Hasta el momento, Andis dio de baja a más de 110.000 beneficiarios en todo el país.

En la ciudad se registraron recalmos porque las carta documento no llegaron a manos de sus destinatarios o no contaron con la posibilidad de concretar el trámite que requería una historia clínica y en muchos casos estudios específicos para los que la obra social demora meses en otorgar turnos. La angustia también llegó a los pacientes con enfermedades psiquiátricas.

En mayo de este año los Consultorios Beaumont fueron rentados para que un equipo contratado por una empresa gestora recibiera la documentación que acreditaba distinto tipo de discapacidades.

En su momento, La Opinión & Sin Galera dieron a conocer las dificultades y srevelaron la precariedad de la infomración con la que contaba el único empleado que brindo declaraciones: Leandro Navarro.

A pesar de las dificultades para obtener información, se logró establecer la contratación de una consultora privada que empleaba médicos matriculados que firmaban las consultas de los beneficiarios residentes en ciudades cercanas y prestadores de PAMI.

Los meses transcurrieron, se desató el escándalo nacional y las preguntas regresaron el sábado 30 de agosto al programa que conduce Lilí Berardi.

“Es una corrupción sistémica que tiene la Argentina y, en particular, con el negocio de la salud”, sostuvo la periodista en Sin Galera tras repasar las últimas conversaciones con los titulares de Consultorios Beaumont.

Mientras narraba los hechos, un video recordaba las imágenes de la gente desfilando por los consultorios, y un audio en el que no podían explicar las inquietudes que iban surgiendo.

Una de ellas, la distribución en zonas a la provincia de Buenos Aires y las correspondientes adjudicaciones.

“Uno no sabe si la empresa utilizó los médicos del Pami o los contrató por separado para cobrar una millonada por el servicio”, señaló la periodista.

Es posible que esto derive en una megacausa por los contratos de esas auditorías, que podría llevar a la revelación de la empresa que operó en San Pedro y los profesionales que actuaron.