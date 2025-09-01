A los 89 años de edad falleció Oscar Abel Abeledo, un amante del tango que con pasión lo difundió durante más de 65 años en la radiofonía local y como cantante de orquestas en décadas pasadas.

Ads

Oscar, con raíces en La Buena Moza, se jubiló como empleado del INTA San Pedro. Además, su personalidad lo hizo un personaje respetado y querido en todos los ámbitos.

En los últimos años venía atravesando problemas de salud. Esto lo marginó, esporádicamente, de su espacio en APA Radio San Pedro, que se circunscribió a los domingos matinales.

Ads

Su programa “Senderos de Tango” se convirtió en una tradición que comenzó cuando aún APA era se escuchaba a través de receptores hogareños en circuito cerrado.

Luego ocupó otros espacios en la programación con la música ciudadana, hasta ir agregando ritmos clásicos de las antiguas reuniones danzantes de los parajes campestres, que los convertía en los “bailables”.

Tuvo sus homenajes. El más recordado de los últimos años fue el realizado en la Sociedad Italiana cuando cumplió 50 años con el programa.

Ads

En 2017, el Municipio lo destacó para un aniversario de San Pedro Ciudad, junto a César Mascetti, Mónica Cahen D’Anvers, Juan José D’Estéfano, Lorenzo Luis García y Ángel Di Rosa.

Conocida su defunción, en las redes inmediatamente surgieron expresiones de condolencias. Una de las evocaciones estuvo a cargo de Gustavo Laurino, que desde joven incursionó en la emisora de calle Ruiz Moreno:

“Aún hoy recuerdo lo que sentí la primera vez que lo vi entrar con sus discos, prolijamente acomodados en los portaequipajes de su bici naranja, llegar al control y presentarse: ‘Soy Oscar Abeledo”, recordó.

Ads

“Un tipo que, con su amor por la radio, su profesionalismo y su constancia, nos marcó a muchos”, detalló Gustavo con precisión sobre lo que significó para las generaciones posteriores.

Los restos de Oscar Abeledo son velados de 15.00 a 20.00, en el Centro de Servicios Sociales Secchi, sala velatoria 1, de Belgrano 1016.