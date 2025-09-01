Falleció Oscar Abel Abeledo, a los 89 años: pasión tanguera por excelencia
El reconocido conductor de APA Radio San Pedro dejó de existir después de atravesar un período complejo con su salud. Hizo historia y dejó enseñanzas en la radiodifusión local. Durante más de 65 años mantuvo en el aíre "Senderos de Tango", sostén de la música ciudadana en nuestro ámbito.
A los 89 años de edad falleció Oscar Abel Abeledo, un amante del tango que con pasión lo difundió durante más de 65 años en la radiofonía local y como cantante de orquestas en décadas pasadas.
Oscar, con raíces en La Buena Moza, se jubiló como empleado del INTA San Pedro. Además, su personalidad lo hizo un personaje respetado y querido en todos los ámbitos.
En los últimos años venía atravesando problemas de salud. Esto lo marginó, esporádicamente, de su espacio en APA Radio San Pedro, que se circunscribió a los domingos matinales.
Su programa “Senderos de Tango” se convirtió en una tradición que comenzó cuando aún APA era se escuchaba a través de receptores hogareños en circuito cerrado.
Luego ocupó otros espacios en la programación con la música ciudadana, hasta ir agregando ritmos clásicos de las antiguas reuniones danzantes de los parajes campestres, que los convertía en los “bailables”.
Tuvo sus homenajes. El más recordado de los últimos años fue el realizado en la Sociedad Italiana cuando cumplió 50 años con el programa.
En 2017, el Municipio lo destacó para un aniversario de San Pedro Ciudad, junto a César Mascetti, Mónica Cahen D’Anvers, Juan José D’Estéfano, Lorenzo Luis García y Ángel Di Rosa.
Conocida su defunción, en las redes inmediatamente surgieron expresiones de condolencias. Una de las evocaciones estuvo a cargo de Gustavo Laurino, que desde joven incursionó en la emisora de calle Ruiz Moreno:
“Aún hoy recuerdo lo que sentí la primera vez que lo vi entrar con sus discos, prolijamente acomodados en los portaequipajes de su bici naranja, llegar al control y presentarse: ‘Soy Oscar Abeledo”, recordó.
“Un tipo que, con su amor por la radio, su profesionalismo y su constancia, nos marcó a muchos”, detalló Gustavo con precisión sobre lo que significó para las generaciones posteriores.
Los restos de Oscar Abeledo son velados de 15.00 a 20.00, en el Centro de Servicios Sociales Secchi, sala velatoria 1, de Belgrano 1016.
