Noah, el nene de siete años que sufrió quemaduras de gravedad, tras una explosión ocurrida en un zanjón ubicado en General Pueyrredón 1800, fue operado con éxito y su familia volvió a pedir cadena de oración para el pequeño.

Allegados al niño informaron que alrededor de las 15.00 de este lunes ingresó al quirófano, donde cirujanos del Hospital Garrahan trabajaron sobre la "musculatura del tórax y del brazo" y extrajeron parte de "piel quemada".

Refirieron que la intervención fue exitosa, pero que sigue siendo "un paciente de riesgo", por lo que continuará en observación.

"Es un proceso largo y que llevará tiempo, pero si sigue bien se le dará leche por sonda", expresó Yamila, una amiga de la familia, que además llamó a seguir orando por la salud del pequeño.

Noah permanece internado en el Garrahan, luego de que un aerosol explotara cerca de él, provocándole quemaduras graves, que afectaron sus vías respiratorias y algunos órganos de su cuerpo.

