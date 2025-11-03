A 35 años del tornado de 1990: la historia contada por los lectores de La Opinión

“Vivimos entre basura y ratas”: reclamos por el estado del callejón Pascual

Biblioteca Popular: convocan a socios a participar de Asamblea General Ordinaria

Controles de tránsito: llamativa falta de la documentación reglamentaria en motociclistas

Paso a nivel de la calle Mitre: un sector intransitable que se encuentra entre sus peores momentos

De San Pedro al Mundo: el veterinario que audita rescates USAR para Naciones Unidas

Daniel Cayetano Grosso: “Hay interesados en invertir para remplazar al supermercado Vea”

Paraná cayó en La Emilia y complicó sus chances en el TRFA

Finalmente continuará la compatibilidad entre el trabajo rural y las prestaciones sociales

NECROLÓGICAS:

CLIMA:

Cielo algo nublado con lluvias por la tarde. Temperatura máxima de 28°, viento del sector Noreste

FARMACIAS DE TURNO:

3 de Febrero y Uruguay

Mitre 2440

Ayacucho 755

