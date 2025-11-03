Lo que importa - Lunes 3 de octubre de 2025
El resumen diario de noticias de La Opinión y Sin Galera. Disponible de lunes a viernes a las 09.30 en Facebook, Youtube y la app de Sin Galera Radio.
A 35 años del tornado de 1990: la historia contada por los lectores de La Opinión
“Vivimos entre basura y ratas”: reclamos por el estado del callejón Pascual
Biblioteca Popular: convocan a socios a participar de Asamblea General Ordinaria
Controles de tránsito: llamativa falta de la documentación reglamentaria en motociclistas
Paso a nivel de la calle Mitre: un sector intransitable que se encuentra entre sus peores momentos
De San Pedro al Mundo: el veterinario que audita rescates USAR para Naciones Unidas
Daniel Cayetano Grosso: “Hay interesados en invertir para remplazar al supermercado Vea”
Paraná cayó en La Emilia y complicó sus chances en el TRFA
Finalmente continuará la compatibilidad entre el trabajo rural y las prestaciones sociales
—------------------------------
NECROLÓGICAS:
—------------------------------
CLIMA:
Cielo algo nublado con lluvias por la tarde. Temperatura máxima de 28°, viento del sector Noreste
—---------------------------------
FARMACIAS DE TURNO:
3 de Febrero y Uruguay
Mitre 2440
Ayacucho 755
—--------------------------
El sábado en Sin Galera, el programa de Lilí Berardi que se emite de 9 a 13 hs. por nuestro canal de YouTube sin galera lili berardi y en el vivo de Facebook Sin Galera premiamos a los suscriptores o socios de La Guía Club.
Participá de nuestro casting de movileros y gana una estadía en Villa Carlos Paz con La Ideal Turismo
Mandá tu reporte por whatsapp al 3329 479958 y contestá la consigna. Este sábado hay regalos de El Tete
Podés ganar un bidón con el producto que elijas de La Jabonera Mayorista.
Si sos suscriptor de La Opinión o socio de La Guía Club, ya estás participando.
Espera el llamado de Lilí y ganá.
Espera por wsp el link de nuestro programa todos los sábados
www.laopinionsemanario.com.ar
—-------------------------------------
-Suscribite al canal de Youtube y forma parte de nuestra comunidad.
- incorporate a La Guía Club 3329 569378
-En instagram: Sin Galera, La Opinión y La Opinión Deportes
-También en Tik Tok y Facebook
-Siempre atentos en el 4-20-100
-En nuestro sitio web suscríbete y lee el material periodístico exclusivo.
-Y si te dimos una mano, ahora es tu turno.
Tu aporte nos ayuda a seguir prestando éste servicio. https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion
—------------------------------------------------
Auspician Lo Que Importa:
Vía Costa, Hospital Privado SADIV, La Jabonera, Hidráulica Biscia, Sindicato de Empleados de Comercio, Rapicuotas, Obra Social del Personal del Papel, Cartón y Químicos, Rey Distribución, Pardo Hogar, Estudio Jurídico Dra. Sofía Sanjurjo,Espacio Bambú, coach Dalmy Butti, La Delfina restó.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión