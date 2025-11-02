El único paso a nivel que comunica la Ruta 191 con la ciudad, una vez más es “intransitable”.

El cuestionamiento es de todos los que atraviesan el lugar, desde la gente de campo hasta los vecinos que residen en la zona suburbana. Además, constituye el primer escollo para los visitantes de ciudades aledañas que optan por este lugar, especialmente aquellos que residen en Arrecifes, Salto o Pergamino, que lo hacen con una embarcación para disfrutar del río Paraná.

No pasa solamente por el sector del Ferrocarril Mitre, sino también por el tramo previo, frente a la planta industrial de Arcor, donde el asfalto está totalmente deformado. En este caso asoman los defectos del viejo hormigón y los rieles, del ramal que comunica con la fábrica y se introducen en la misma, que también configuran un escollo más cuando se los atraviesa.

Cuando nos aproximamos para obtener una fotografía, quienes pasaban por allí reiteraban “esto es una vergüenza” o “hagan algo”.

No es un reclamo nuevo. En los últimos años no hubo una reparación que posibilitará darle una mayor durabilidad. La solución siempre fue arrojar asfalto en caliente, que para la época que se avecina será menos durable cuando el calor le gane al material colocado.

