El Colegio de Veterinarios de la Provincia destacó la figura de Alejandro García, el profesional sampedrino, que por su condición de bomberos voluntario que logró convertirse en auditor internacional de equipos de rescate urbano (USAR), perteneciente al INSARAG, la red internacional de búsqueda y rescate que opera bajo el paraguas de Naciones Unidas.

“Alejandro García: un médico veterinario que lleva la profesión al corazón de las misiones humanitarias internacionales”, reza el título de la nota en el portal. “Desde San Pedro hasta Naciones Unidas, la vocación de servicio y la formación veterinaria acompañan cada paso de un profesional que encontró en la solidaridad y la cooperación internacional una forma de ejercer su profesión más allá de los límites tradicionales”, se expresa en la nota.

García, egresado de la UBA y suboficial del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Pedro, “combina dos vocaciones que parecen distantes, pero que en su historia se entrelazan con naturalidad: la medicina veterinaria y el servicio en emergencias y catástrofes”.

Alejandro García es veterinario y bombero voluntarios, especializado en emergencias y rescates (Foto: Colegio de Veterinarios)

El artículo destaca su representación por la Argentina, enfocándose en asegurar que los equipos de rescate latinoamericanos tengan procedimientos claros y seguros.

Ante el apego por los animales, pudo vincular la labor efectuando un aporte veterinario en USAR, sustentado en la atención a los perros de búsqueda K9, ya que la normativa internacional exige un veterinario en estos equipos para atención clínica, manejo de recursos y control sanitario.

También la creación de protocolos internacionales y la participación en el derrumbe del Hotel Dubrovnik, en Villa Gesell (2023), donde lograron rescatar un felino tras ocho días atrapado.

https://cvpba.org/alejandro-garcia-un-medico-veterinario-que-lleva-la-profesion-al-corazon-de-las-misiones-humanitarias-internacionales/

