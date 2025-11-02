En el área de Tránsito de la Municipalidad se ha recobrado vigencia una antigua modalidad. Esta permite a los motociclistas evitar sanciones si, tras ser controlados, logran presentar la documentación reglamentaria y obligatoria en pocos minutos.

Pese a la obligatoriedad de portar con ésta, la medida aplicada en las últimas semanas durante los operativos de control, no se extiende a todos los casos. Los motociclistas que sean detectados con caños de escape deficientes se enfrentan a sanciones inmediatas, las cuales incluyen multas y el retiro de la pieza, que es destruida posteriormente.

La disposición también es estricta con aquellos conductores que realizan maniobras peligrosas, como picadas o willys, poniendo en riesgo su integridad y la de terceros. En este sentido, los motociclistas que intentan evadir los controles dándose a la fuga o desobedeciendo a los agentes municipales y a la policía, se enfrentan a varias consecuencias.

A pesar de esta modalidad benévola, resulta sorprendente que muchos de los conductores de motovehículos carezcan de la documentación necesaria para circular, según lo estipulado en la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449. Entre los requisitos indispensables se encuentran la licencia de conducir, la tarjeta verde, el seguro, el casco correctamente colocado, el DNI y la chapa patente.

Aunque existe un permiso para eximir de una sanción a aquellos que regularicen su situación (inmediatamente deben ir en busca de toda la documentación), un número significativo de conductores no cumple con los requisitos, por lo que son pasibles de sanciones que incluyen el secuestro del rodado.

¿Cuál es la sanción? Las multas pueden llegar hasta $ 800.000, que pueden reducirse a la mitad siempre que se abonen en forma inmediata.

