La Biblioteca Popular Rafael Obligado convoca a sus socios a participar en una Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el jueves 6 de noviembre, en la sala de la entidad ubicada en Mitre 460.

La reunión comenzará a las 19.00 y tratarán el ejercicio económico comprendido entre el 1° de mayo de 2024 al 30 de abril de 2025.

Evaluarán la posible renovación de la Comisión Directiva, comprendida por presidente, secretario, tesorero y vocal titular, por los próximos dos años; además, de la designación de dos asambleístas para rubricar el acta conjuntamente con las autoridades.

