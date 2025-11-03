Biblioteca Popular: convocan a socios a participar de Asamblea General Ordinaria
La reunión tendrá lugar el jueves 6 de noviembre en la sala de la institución ubicada en Mitre 460, a las 19.00. Tratarán la rendición de cuentas y la renovación de la Comisión Directiva.
La Biblioteca Popular Rafael Obligado convoca a sus socios a participar en una Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el jueves 6 de noviembre, en la sala de la entidad ubicada en Mitre 460.
La reunión comenzará a las 19.00 y tratarán el ejercicio económico comprendido entre el 1° de mayo de 2024 al 30 de abril de 2025.
Evaluarán la posible renovación de la Comisión Directiva, comprendida por presidente, secretario, tesorero y vocal titular, por los próximos dos años; además, de la designación de dos asambleístas para rubricar el acta conjuntamente con las autoridades.
