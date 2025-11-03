Por la tercera fecha del Torneo Regional Federal Amateur, Paraná Fútbol Club visitó a la Emilia de San Nicolás. El tanteador final favoreció al local quien terminó imponiéndose por 1 a 0.

Como le ocurrió en la fecha anterior con Regatas, el “Albirrojo" no fue menos que La Emilia pero terminó pagando cara la falta de contundencia en el arco de enfrente. Paraná tuvo sus momentos de protagonismo, pero no lo pudo cristalizar en el tanteador.

Párrafo aparte para el árbitro Lucas Gómez quién tuvo una descolorida actuación y perjudicó a Paraná con sus decisiones, principalmente cuando expulsó a Gastón García y convalidó un penal inexistente sobre el cierre de la primera etapa. Leandro Fernández transformó su disparo en gol y así el local sacó la mínima ventaja.

En el complemento el trámite de juego tuvo alternativas cambiantes y el árbitro Gómez volvió a llevarse los reclamos de los jugadores de Paraná luego que decidiera expulsar a Juan Llorens a los pocos minutos de que haya ingresado.

La Zona 7 es liderada por Regatas con cuatro unidades, La Emilia tiene tres y Paraná uno, en la próxima fecha jugarán La Emilia ante Regatas y Paraná cumplirá fecha libre.

