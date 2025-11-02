Vecinos del callejón Pascual manifestaron su preocupación por la acumulación de basura en la zona, situación que ocurre reiteradas veces y que es motivo de múltiples reclamos.

En diálogo con La Opinión, relataron que el lugar "está repleto" de residuos arrojados de manera indiscriminada y, que, como consecuencia, en los últimos días aparecieron "roedores de gran tamaño" que ingresan a las viviendas.

"El callejón se transformó en un lugar de desecho para personas que llegan con carritos a tirar la basura que recolectan en sus casas y también se suman vehículos, incluso algunos de alta gama, que arrojan desechos en plena vía pública", señalaron.

“Es indispensable que coloquen una cámara y una luminaria como corresponde en la intersección de Lucio Mansilla y el callejón Pascual. Así podrían detectar las patentes de quienes cometen esta infracción”, sostuvieron.

Los frentistas explicaron que la mayoría de las descargas se realizan durante la noche y que muchos esperan a "que baje la luz del día" para tirar la basura.

"Circulan en la oscuridad y descargan todo como si nuestro barrio fuera el nuevo basural a cielo abierto", lamentaron.

"No es posible que tengamos que vivir en estas condiciones de insalubridad por culpa de gente desconsiderada y funcionarios que no cumplen ninguna función. Todos pagamos impuestos, queremos vivir en una ciudad limpia y segura. Si no pueden prevenirlo, al menos que multen y monitoreen como corresponde para evitar que esto continúe", concluyeron.

