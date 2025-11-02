Daniel Cayetano Grosso, uno de los propietarios del edificio donde funcionó el supermercado Vea hasta estos días, confesó su sorpresa por la decisión adoptada por la empresa Cencosud, propietaria de la cadena.

Ads

Grosso habló en Sin Galera con Lili Berardi, indicando que Cencosud tenía la obligación contractual de avisar con seis meses de antelación antes de cerrar, lo cual no cumplieron. También señaló que las afirmaciones de que el alquiler alto fue la razón del cierre, no fue el verdadero motivo.

“No avisaron, sino hubiésemos adoptado alguna decisión por el costo alto del alquiler que no les permitía desarrollarse. Hasta le ofrecimos no cobrarle por un tiempo”, dijo en Sin Galera.

Para Grosso la decisión esta relacionada con la fallida adquisición de Carrefour y una estrategia más amplia para mejorar la rentabilidad, pero “nada de eso pasó”.

Ads

“Nosotros en este momento no detentamos la posesión porque el contrato está vigente y ellos están al día. Y tampoco queremos que se judicialice la situación como fue el supermercado San Cayetano. Queremos una firma que ayude a San Pedro, que genere fuentes de trabajo y estamos hablando con algunos interesados. Pero antes tenemos que resolver el tema con Cencosud”, explicó.

En local está vacío. La mercadería que quedó fue retirada del centro comercial.

Además, indicó que este viernes hubo una reunión virtual. “Cencosud siempre cumplió compromisos y creo que van a pagar las indemnizaciones a los empleados, que la recibirán por justa causa”.

Ads

Respecto al futuro, Grosso dijo que hay inversores interesados, pero no puede revelar sus identidades debido a acuerdos de confidencialidad. “La prioridad inmediata es resolver la situación con Cencosud. Para más adelante pretendemos que sea un proyecto más ambicioso al existente”, aportó.

Recordó que, en su momento, cuando desembarcaron en nuestra ciudad comprando el edificio, “íbamos a emprender un centro comercial, pero mi opinión personal fue que no hubo reciprocidad del gobierno municipal. Nos dieron muchas vueltas. Las dificultades fueron que no nos prestaron atención. Fui a hablar con el intendente y no me atendió. La inversión iba a ser de 5 millones de dólares, cifra elevada porque estaba proyectado un estacionamiento subterráneo”.

Hoy el centro comercial ya no existe más como propuesta. “La actual estructura de asociación y las prioridades de inversión han cambiado. De todos modos, la intención es encontrar un inquilino adecuado, preferiblemente de afuera de San Pedro, que pueda aportar un proyecto positivo e impactante a la ciudad".

“El futuro de San Pedro, por su tamaño poblacional, tiene mucha gente para generar una actividad comercial. Creo que el turismo interno va a mejorar, la fruticultura también va a crecer y de igual manera el puerto”, auguró. “Todo emprendimiento genera empleo directo y tiene un importante efecto multiplicador. Vamos a trabajar para que sea algo lindo”, concluyó.

Ads