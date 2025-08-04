Hay fecha para el juicio del caso Naiara: 12 y 13 de agosto, en San Nicolás

Verificación Policial del Automotor: por ahora se atenderá los lunes, miércoles y viernes

Fútbol local: los resultados de la cuarta fecha del Torneo Clausura

Monotributo: últimas horas para la nueva recategorización de los contribuyentes

Juegos Bonaerenses: San Pedro fue elegida para recibir la etapa interregional

-Una joven de 19 años con pedido de captura fue trasladada a la comisaría desde Dávila y Benefactoras Sampedrinas.

-Un hombre de 30 años fue interceptado por la policía en Avenida 11 de Septiembre y Nieto de Torres.

-Este domingo por la tarde se registró un accidente de tránsito en la intersección de la Avenida 11 de Septiembre y camino Lucio Mansilla.

-En la tarde de este domingo, en inmediaciones de Auli Bis e Ituzaingó se produjo una riña entre padre e hijo.



Banco Nación: cómo es la financiación de los créditos para autos nuevos o usados

Rápido accionar para esclarecer la denuncia de un delito grave por abuso sexual

NECROLÓGICAS:

Gladys Beatriz Herrera a los 63 años

Juan Manuel González a los 64 años

Nélida Mabel Montes a los 65 años

CLIMA:

Dia soleado con 15° de temperatura máxima, viento del sector Sur a 35 km.

FARMACIAS DE TURNO:

Mitre 1101

San Martín y Rómulo Naón

