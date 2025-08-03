El Banco Nación tiene vigente un crédito especial para la compra de automóviles 0 Km o usados, con montos de hasta 100 millones de pesos, financiación en hasta 72 cuotas y un trámite simplificado que se realiza directamente en los concesionarios, sin necesidad de firmar una prenda.

La propuesta, que financia autos nuevos o usados de hasta 10 años de antigüedad, ofrece préstamos personales a tasa fija del 38 %. No requiere prenda sobre el vehículo, pagaré ni garantías adicionales, y la aprobación se realiza de forma digital y casi inmediata.

Se financia hasta el 100 % del valor de venta del vehículo (IVA incluido), excepto los gastos de patentamiento y otros que puedan existir.

El trámite se gestiona íntegramente en las concesionarias adheridas: el comprador presenta su DNI, selecciona el vehículo y autoriza la carga de datos personales y del auto. Si el crédito es aprobado, el solicitante recibe un correo electrónico para completar la validación biométrica y firmar el contrato de manera digital. No es necesario ser cliente previo del banco, y quienes no tengan cuenta pueden abrirla mediante la app BNA+.

El plan está disponible para personas físicas, argentinas o extranjeras con residencia legal, mayores de 18 años y con situación crediticia apta. Jubilados y pensionados también pueden acceder. Se financian vehículos nacionales e importados, incluidos autos particulares, pick ups y utilitarios, aunque el crédito no cubre gastos de patentamiento ni administrativos.

Por ejemplo, un crédito por 10 millones de pesos, exige un ingreso neto para el tomador del empréstito por 1.402.331,63. Y el valor de la cuota por 72 meses es de 420.699,49.

