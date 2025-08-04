La Verificación Policial del Automotor (VPA) atenderá durante tres días a la semana hasta que desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia se disponga normalizar, o no, la atención al público. Esto sucederá los lunes, miércoles y viernes, de 8 a 12,30.

La oficina, ubicada en el Polo de Seguridad del Municipio, es la responsable de la revisión de vehículos, procedimiento indispensable para certificar que el número de motor, el número de chasis y el tipo de automóvil coinciden con la documentación correspondiente.

Además, constituye un paso obligatorio, tanto para la inscripción inicial de un vehículo 0 kilómetro como para la transferencia de un vehículo usado.

Desde marzo de este año la tarea se ha incrementado notoriamente, atento al auge comercial que se dio con los rodados. Además, al no otorgarse un turno como en otras jurisdicciones, muchos optan por San Pedro donde la atención se da por orden de llegada.

¿Qué trámite previo debe hacer quien necesite verificar un vehículo o un motovehículo? Primeramente, debe ingresar en la página web https://vpa.mseg.gba.gov.ar/ Allí se solicitará un turno, aportando datos relacionados con el peticionante y su vehículo.

Una vez concluida la gestión, al final del trámite surgirá un documento con un QR y un valor, que deberá abonarse para quedar habilitado para la verificación en cualquiera de las plantas, que en San Pedro está en Mitre 1995, frente a la comisaría.

Respecto a los requisitos, además del turno abonado, es necesario que el vehículo cuente con el grabado de autopartes y el grabado de dominio en los cristales. También se debe concurrir con el DNI, licencia de conducir y cédula verde.

El costo total del trámite es de $ 45.233 para vehículos y $ 21.934 para motovehículos.

La constancia de la VPA efectuada es el Formulario 12 Digital que se recibirá por correo electrónico. Este certifica que el trámite ha sido ingresado exitosamente en la base de datos de la DNRPA (Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios), permitiéndole proseguir con el trámite en el Registro Seccional correspondiente.

