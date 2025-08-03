El Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría, tras llevar a cabo exhaustivas averiguaciones derivadas de una denuncia recibida en la Comisaría de la Mujer y la Familia, logró establecer la autoría de un hecho grave ocurrido en la ciudad. Esta investigación se centra en un caso de "Abuso sexual agravado", en el cual se encuentra imputado un individuo.

Con base en la información recolectada en la dependencia situada en calle Oliveira Cézar, y luego de darse cuenta de conocer la identidad del sospechoso, el Juzgado de Garantías de San Nicolás emitió una orden de allanamiento. Esta fue efectuada por el GTO, en colaboración con el personal de la Estación de Policía Comunal y peritos de Científica, quienes acudieron al domicilio ubicado en calle Alvear 1600.

Durante la tarea emprendida, se procedió al secuestro de elementos de relevancia para la causa, siendo el presunto imputado un menor de 16 años. En virtud de esta situación, se dio intervención a la Fiscalía del Joven de San Nicolás para continuar con el proceso legal correspondiente.

