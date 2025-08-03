La semana que viene habrá un desfile de testigos por Fiscalía camino al juicio oral y público por el femicidio de Naiara Durán, que ya tiene fecha para el debate en Tribunales.

Será bajo la modalidad de juicio técnico y no por jurados, es decir que el Tribunal ponderará los elementos de prueba para establecer si los imputados son condenados o absueltos.

Está previsto que el juicio se desarrolle durante dos jornadas: martes 12 y miércoles 13 de agosto próximos.

Así, los imputados Francisco Vlaeminck y Daiana Franco conocerán el veredicto sobre su culpabilidad cuando el Tribunal disponga darlo a conocer tras el debate.

Si todo marcha como está previsto, el último día del juicio será el del aniversario del crimen, cuando se cumplan dos años de aquel domingo de elecciones en que Naiara fue asesinada.

Homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido en contexto de violencia de género es la acusación que afronta Francisco Vlaeminck y homicidio simple, Daiana Franco. En el caso de Mario Franco, padre de Daiana, está acusado de encubrimiento.

El cuerpo de Naiara fue hallado el 17 de agosto por un pescador que divisó un tambor de 200 litros que flotaba en el río. Adentro estaba el cadáver de la joven de 25 años, envuelto en un mantel y con varias puñaladas.

La investigación de la fiscala María del Valle Viviani permitió establecer que el domingo de las elecciones primarias de 2023 Naiara salió en su moto —que no fue encontrada, por cierto— de su casa y nunca volvió.

Las cámaras de seguridad reconstruyeron el trayecto hasta la casa de su expareja, Francisco Vlaeminck, quien convivía con su novia de entonces, Daiana Franco, y el bebé de ambos, en Primera Junta y Bottaro.

De ese domicilio, Naiara salió sin vida. Viviani estableció que la trasladaron en el auto del padre de Daiana Franco hasta el río, donde arrojaron el tambor que contenía su cuerpo.