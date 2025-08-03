San Pedro será escenario de una de las instancias más importantes de los Juegos Bonaerenses: la etapa interregional.

Con vistas a los encuentros programados para los días 15 y 16 de septiembre, funcionarios provinciales recorrieron esta semana varios espacios deportivos de la ciudad para verificar su adecuación a las exigencias del certamen.

Eugenio Achinelly, responsable provincial del programa, y Marcos Villafañe, a cargo de la coordinación general visitaron, acompañados por autoridades locales, el Estadio Municipal, el Club Mitre, el Club Náutico y su predio en Villa Jardín.

La etapa Interregional es la fase previa a la final provincial de Mar del Plata. Esta instancia empezó a implementarse en la edición 2024 y reúne a los ganadores de las etapas regionales que comienzan esta semana y en la que San Pedro albergará varias disciplinas.

