Juegos Bonaerenses: San Pedro fue elegida para recibir la etapa interregional
Funcionarios provinciales estuvieron recorriendo distintos espacios deportivos de San Pedro de cara la disputa de la fase previa a la final provincial de Mar del Plata. La etapa interregional se agregó el año pasado y en ella compiten los ganadores de distintas regiones.
San Pedro será escenario de una de las instancias más importantes de los Juegos Bonaerenses: la etapa interregional.
Con vistas a los encuentros programados para los días 15 y 16 de septiembre, funcionarios provinciales recorrieron esta semana varios espacios deportivos de la ciudad para verificar su adecuación a las exigencias del certamen.
Eugenio Achinelly, responsable provincial del programa, y Marcos Villafañe, a cargo de la coordinación general visitaron, acompañados por autoridades locales, el Estadio Municipal, el Club Mitre, el Club Náutico y su predio en Villa Jardín.
La etapa Interregional es la fase previa a la final provincial de Mar del Plata. Esta instancia empezó a implementarse en la edición 2024 y reúne a los ganadores de las etapas regionales que comienzan esta semana y en la que San Pedro albergará varias disciplinas.
