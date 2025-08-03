Entre sábado y domingo se disputó la cuarta fecha del Torneo Clausura ‘’Marcos Barlatay'' organizado por la Liga Deportiva Sampedrina que al finalizar dejó algunos ‘’batacazos''.

El sábado, en el Estadio Municipal, América igualó 1 a 1 ante Agriculotres en el Interzonal de la fecha. Lo había comenzado ganando el elenco de Gobernador Castro con un tanto de Mateo Albarracin pero Enzo Monsalvo puso el resultado definitivo de penal.

El domingo, se disputaron cuatro encuentros en todo el partido. En la Zona A se dieron las dos sorpresas de la fecha. En el José ‘’Cholo'' Amorín, Defensores Unidos derrotó 2 a 0 a domicilio a Mitre con un doblete de Marcelo Rodríguez y le quitó el invicto en el certamen.

En el otro partido del grupo, La Esperanza consiguió su primera victoria en el certamen al derrotar a Paraná por 1 a 0 como visitante. El autor del tanto Verde fue Edgar Molina que también acabó con la racha de partidos sin perder del Albirrojo.

Por la Zona B, hubo empate en Santa Lucía entre Central Córdoba y el vigente campeón Independencia. Gastón Abaca puso en ventaja a la I pero Ian Matti puso el 1 a 1 definitivo en la tarde santalucense.

Mientras tanto, en Río Tala, Banfield consiguió su primer triunfo en el torneo venciendo por la miníma a Las Palmeras gracias al gol de Valentín Belis.

Con ocho goles en cinco partidos disputados, finaliza la cuarta fecha del Clausura que da paso a la quinta jornada el próximo fin de semana en la que finalizará la primera rueda de la primera fase.

Los resultados de la fecha

Zona A

Mitre 0-2 Defensores Unidos

Paraná 0-1 La Esperanza

Zona B

Central Córdoba 1-1 Independencia

Las Palmeras 0-1 Banfield

Interzonal

América 1-1 Agricultores