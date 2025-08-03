El martes 5 de agosto será la fecha límite para la recategorización de los monotributistas, un procedimiento obligatorio que debe realizarse cada seis meses.

Ads

El trámite es fundamental para actualizar la categoría fiscal del contribuyente según sus ingresos y gastos, y su incumplimiento podría llevar a sanciones significativas, incluyendo la exclusión del régimen de monotributo.

Desde el 15 de julio, los monotributistas han tenido la oportunidad de revisar y actualizar sus datos fiscales. Es crucial no dejar esta obligación para el último momento, ya que quienes omitan realizar la recategorización podrían enfrentar multas o complicaciones administrativas.

Ads

La recategorización se efectúa de manera sencilla y en línea a través del portal oficial del ARCA https://www.afip.gob.ar/landing/default.asp Para llevar a cabo este proceso, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Acceder al portal monotributo utilizando la clave fiscal.

Ads

2. Seleccione la opción correspondiente a la recategorización.

3. Consultar la categoría vigente junto a los límites actualizados.

4. Indicar el total facturado en el último año y responder a las preguntas que surjan.

Ads

5. Revisar la categoría que propone el sistema.

6. Aceptar o ajustar la información según sea necesario.

7. Descargar o imprimir la nueva constancia, si corresponde.