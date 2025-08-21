Caso Naiara: condenaron a prisión perpetua a Francisco Vlaeminck y a 13 años de cárcel a Daiana Franco

Santa Lucía: entregarán un petitorio para que restablezcan el servicio de extracción de sangre

Milagros Castro y Adnara Giménez ya se encuentran en Curitiba para jugar el mundial de fútbol 7

Siguen las andanzas del estafador QR: se hizo pasar por cliente en un hotel y huyó sin pagar

Festival Iberoamericano de Arte y Cultura 2025: del 11 al 14 de septiembre en San Pedro.

Violencia escolar: una adolescente de 17 años fue golpeada por un compañero de 15 y terminó en el Hospital

La Asociación Unidad Isleña solicita audiencia con el intendente Cecilio Salazar. Se trata de una entidad preocupada por las necesidades de los vecinos que viven en la zona insular del Paraná.

Gobernador Castro: familia denuncia que le robaron a su perro del patio de la casa

Pagos ANSES:

Hoy miércoles cobran los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo con DNI terminados en 8 y con DNI terminados en 9 mañana jueves.

-Asignación Universal por Hijo hoy miércoles con documentos terminados en 7, mañana jueves en 8 y el viernes en 9.

—------------------------------

NECROLÓGICAS:

Héctor Ricardo Pérez a los 73 años

—------------------------------

CLIMA:

Día soleado con 20° de temperatura máxima, viento del sector Noreste a 20 km.

—---------------------------------

FARMACIAS DE TURNO:

Pellegrini 1366

Almafuerte y Juan B. Justo

Pellegrini 485

—--------------------------

