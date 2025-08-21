Una adolescente, de 17 años fue agredida dentro de la escuela secundaria n.° 7 por uno de sus compañeros y debió ser atendida en el Hospital Emilio Ruffa.

El hecho ocurrió la semana pasada, en el establecimiento ubicado en Mitre 1845, cuando dos alumnas fueron atacadas por un joven, de 15 años.

La víctima ingresó al colegio, alrededor de las 17.30, y en uno de los recesos se acercó, junto a una amiga, a un salón de quinto año.

Dentro del aula, uno de los menores empujó y agredió verbalmente a las dos jóvenes intentando sacarlas del interior de la sala.

Como resultado, una de las alumnas recibió dos golpes de puño en la cabeza propiciados por el chico y fue víctima de amenazas verbales por parte de otra adolescente.

Los jóvenes fueron separados por las preceptoras y la damnificada fue llevada a la Guardia del Hospital, donde constataron que presentaba escoriaciones en el rostro.

Al salir del Emilio Ruffa, la víctima, que se retiraba junto a su familia, se encontró con allegados del agresor, quienes aguardaban fuera del establecimiento y la amenazaron con "prenderla fuego" y asestarle "puñaladas".

"La verdad es muy difícil porque es una chica que jamás tuvo un problema con nadie. Y ahora tiene miedo de ir a la escuela", refirió la madre de la víctima a La Opinión.

La familia de la adolescente radicó la denuncia correspondiente en la Comisaría y solicitó una perimetral contra el agresor.

