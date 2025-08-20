Zárate, Bs.As., 20 de agosto de 2025.-

SOLICITA AUDIENCIA.

EXCELETÍSIMO Sr. INTENDENTE

DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO - BUENOS AIRES-

Don CECILIO ZALAZAR.



JUAN CARLOS GARCIA, DNI 10.489.314, y los que al pie suscriben, en nuestro carácter de integrantes de la “UNIDAD ISLEÑA DEL RIO PARANÁ, RIO URUGUAY Y RIO DE LA PLATA ASOCIACION CIVIL HUMEDALES E ISLAS UNIDOS: CONOCIMIENTO PARA UN FUTURO SOSTENIBLE, UNIENDO FUERZAS SOCIALES, DEPORTIVAS, CULTURALES Y PRODUCTIVAS, e Isleños, ante el Sr. INTENDENTE, nos presentamos y decimos:

Que en el carácter invocado, vengo por el presente a solicitar al Sr. Intendente, quiera tener a bien NOS RECIBA en formal y cordial AUDIENCIA, a los efectos de tratar sendas cuestiones de LA COMUNIDAD ISLEÑA.

Interesa que la misma tenga el temperamento de abordar y constituir una mesa de trabajo con el funcionario que Vuestra Excelencia designe a esos efectos.

Con dicha vocación y temperamento, obstinados de una favorable y expedita respuesta informo que mi teléfono personal de contacto es el número 3487 20-7407.

SABEMOS DE CARGADA AGENDA, PERO EXPRESAMOS NUESTRO MÁS SINCERO DESEO DE QUE CON EL FIN DE CONOCER LA REALIDAD PROFUNDA, PUDIERA UD. (O POR SU INTERMEDIO) CONTAR CON SU DISTINGUIDO ASENTIMIENTO.

SALUDAMOS AL SR. INTENDENTE Y CONFIAMOS EN SU GESTIÓN, NOS ENCONTRAMOS A DISPOSICIÓN.

