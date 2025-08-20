Vecinos de Santa Lucía juntan firmas para pedirle a la Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos, Públicos y Sociales (Coopser) que reestablezca el servicio de extracción de sangre en la sede de la localidad.

Ads

"Motiva este reclamo la pérdida de este servicio el cual se venía realizando con normalidad y en óptimas condiciones por personal calificado, que incluso vive en la localidad", informaron en un petitorio.

Refirieron que el servicio tiene una relevancia "vital" para toda la zona, ya que "aliviana" gastos de traslados desde Santa Lucía a San Pedro.

Ads

Puede interesarte

Ads