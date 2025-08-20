Una familia de Gobernador Castro denunció el robo de su perro este lunes por la madrugada, en su domicilio ubicado en la intersección de las calles San Nicolás y Simón Bolívar de la localidad.

“Lo dejamos en el patio, afuera en la galería y cuando el lunes por la mañana mi marido se levantó a darle de comer y sacar la basura, nos dimos cuenta que ya no estaba. Él estaba suelto”, expresó la dueña del animal a La Opinión.

Para cometer el robo, los delincuentes habrían ingresado al patio de la vivienda, donde estaba el animal y luego huyeron del lugar sin ser vistos.

El perro es un cachorro de raza pitbull, de 6 meses y responde al nombre de Rocki. Al momento del robo tenía puesto un collar de color celeste. En caso de tener alguna información comunicarse al número 3329 59-4162.

“Apelamos a la solidaridad de los vecinos de Gobernador Castro y alrededores. Si alguien vio algo o tiene algún dato si lo andan ofertando nos avise que no los vamos a comprometer. No puede ser que nadie vio nada, si en Castro todos nos conocemos”, comentó la familia en redes sociales.

