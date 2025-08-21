Este jueves comienza el mundial femenino de fútbol 7, que se disputa en Curitiba, Brasil y que es organizado por Football 7 International Federation, el ente madre de la disciplina a nivel internacional.

En el plantel de la Selección Argentina hay dos sampedrinas: Adnara Giménez y Milagros Castro. Las jugadoras de Paraná y Mitre aterrizaron en tierras brasileras en las primeras horas de este miércoles y se preparan para el debut ante El Salvador, que se podrá sintonizar por YouTube mediante el canal GOAT.

El primer encuentro del combinado nacional será desde las 12.00 mientras que su segunda presentación será el viernes a las 17.45 ante México, el otro equipo que comparte la zona con Argentina.

El otro grupo, que también está formado por tres equipos, lo conforman Brasil, Colombia e Italia.

El formato de juego del torneo establece que los dos primeros de cada zona accederán directamente a semifinales mientras los equipos que finalicen en la segunda y tercera colocación, chocaran en un cruce de cuartos de final.

