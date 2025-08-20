El estafador QR continúa con sus andanzas y, durante la mañana de este miércoles, fue protagonista de un hecho delictivo.

El reconocido delincuente local llegó, alrededor de las 7.00, hasta un hotel ubicado en 3 de Febrero y Salta y se presentó para desayunar.

Al momento de abonar, el ladrón indicó que no le funcionaba su celular, por lo que no podía efectuar el pago.

Al reconocer que se trataba de una estafa, el dueño del establecimiento llamó a la policía, que arribó minutos después de que el ladrón huyera.

Instantes más tarde, en la misma zona, una mujer fue víctima de un robo, en el que un delincuente “le manoteó” la billetera con documentación.

