Este miércoles al mediodía, el Tribunal Oral en lo Criminal n.° 2 de San Nicolás dio a conocer el veredicto y la sentencia tras el juicio por el asesinato de Naiara Durán, ocurrido el 13 de agosto de 2023 y cuyo cuerpo fue hallado cuatro días después en un tambor de 200 litros que flotaba en el río.

El veredicto fue de culpabilidad: los imputados Francisco Vlaeminck y Daiana Franco fueron hallados penalmente responsables de matar a la joven de 25 años y deberán cumplir condena de cárcel por ello.

En el caso de Francisco Vlaeminck, la sentencia fue de prisión perpetua, puesto que fue acusado de femicidio; Daiana Franco, por su parte, recibió una pena de 13 años de prisión por homicidio.

El padre de Daiana Franco, Mario Franco, fue absuelto por el Tribunal, que consideró que las pruebas reunidas en su contra no eran suficientes como para condenarlo, aunque Fiscalía había pedido 6 años de cárcel para él.

El juicio técnico —no por jurado ciudadano, que era una posibilidad— se desarrolló durante martes y miércoles en el Palacio de Tribunales de San Nicolás, con decenas de testigos que declararon.

El diario El Norte publicó esta imagen desde la sala de audiencias. Foto: El Norte.

A la hora de los alegatos, Viviani puso de relieve que las pruebas reunidas en el expediente son suficientes para acreditar que a Naiara la mataron de siete puñaladas con un cuchillo y un destornillador dentro de la casa de Vlaeminck y Franco, donde agonizó por alrededor de siete horas.

El testimonio de los peritos de Policía Científica y de la Policía Federal que ratificaron que la presencia de rastros de sangre sólo podía ser humana y de varios días posteriores a la jornada del levantamiento de las pruebas también fue puesto de relieve por Viviani.

Allegados a Naiara fueron al juicio con remeras con su rostro.

De la misma manera, fue relevante el relato de un testigo que contó que el día antes de que el cuerpo de Naiara aparezca flotando en el río en un tambor de 200 litros había cruzado a la isla a Francisco Vlaeminck y una hora más tarde hizo lo propio hacia el continente.

El testimonio de la policía que analizó las cámaras de seguridad que detectaron la moto en la que circulaba Naiara cuando llega a la casa de Primera Junta y Bottaro sin que haya registros de que saliera, así como las grabaciones que muestran ese domingo ir y venir varias veces al auto de Mario Franco también fueron relevantes.

La casa de Bottaro y Primera Junta donde, todo indica, mataron a Naiara Durán. Foto: La Opinión.

En su alegado de defensa, el abogado Adolfo Suárez Erdaire procuró, al igual que a lo largo de todo el juicio, atacar los elementos probatorios que reunió Viviani y llevar a los jueces hacia la duda respecto de la contundencia de las pruebas en contra de sus defendidos.

Sin embargo, el Tribunal consideró que Francisco Vlaemink y Daiana Franco son culpables del asesinato de Naiara Durán y los condenó por el crimen a cumplir penas de prisión efectiva.