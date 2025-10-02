Lo que importa - Jueves 02 de octubre de 2025
El resumen diario de noticias de La Opinión y Sin Galera. Disponible de lunes a viernes a las 09.30 en Facebook, Youtube y la app de Sin Galera Radio.
Sigue la búsqueda del joven de 17 años que no emergió tras tirarse al río en el Paseo Público
Vicky Villalba dejó la Dirección de Turismo: “Por cuestiones personales, he tomado la decisión de alejarme”
Festival Internacional de Cine de la provincia de Buenos Aires en el Siripo, con películas gratis para ver
Hockey: Náutico disputa el CRC sub 16 en Bahía Blanca
Intentó maniobrar entre los pozos y cayó en una zanja frente al puerto
Copa País: San Pedro quedó eliminado por penales ante General Alvear y cerró una histórica participación en el certamen
Desde su escondite, habló el prófugo Lautaro Casas: “Yo no soy ningún abusador”
Operativo de tránsito: ocho motos secuestradas en el centro
NECROLÓGICAS:
CLIMA:
FARMACIAS DE TURNO:
Emilio Frers 320
Boulevard Moreno 620
