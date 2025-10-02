Este miércoles, pasada la medianoche, el plantel sub 16 de Náutico emprendía su viaje rumbo a Bahia Blanca para disputar el Campeonato Regional de Clubes.

El equipo sampedrino debutará este jueves a las 11.50 ante Sporting. El viernes chocará ante Villa Gessel desde las 8.30 mientras que a las 17.30 del mismo día cerrará el grupo ante Rivadavia.

El plantel esta compuesto por Alma Muñoz, Almendra Santi, Bernardita Cejas Duarte, Catalina Olivera, Delfina Pitzinger, Emilia Picornell, Faustina Franzoia, Felicitas Capetillo, Isabella Biain, Jazmin Calabressi, Julia Gispert, Justina Noseda, Mailin Zuvilivia, Martina Pitzinger, Renata Cao, Sara Podesta y Yazmin Muratone. A cargo de la dirección técnica está Jordana Bitonte acompañada de Candela Garrote mietras que Rocío Rodríguez es la jefa de equipo.

Varías de las jugadoras de esta camada formaron parte de la obtención del CRC sub 14 el año pasado en Pinamar de forma invicta.

