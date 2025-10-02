Con las primeras horas del día, Prefectura retomaba la búsqueda de Lisandro Romero, el joven de 17 años cuyo cuerpo no emergió luego de arrojarse al agua en el riacho en la zona del Paseo Público este miércoles por la tarde.

El joven había ido a pescar junto a dos amigos de la escuela 502. De los tres, dos se tiraron al río y el otro quedó en la costa. Cuando tuvieron dificultades para mantenerse a flote, un guardavidas que estaba en el parque de calistenia intervino.

El guardavidas logró rescatar a uno de los chicos, que fue trasladado al Hospital por una ambulancia del Servicio de Emergencias Same 107, pero el otro no emergió de las aguas del río.

Prefectura dispuso la búsqueda con un gomón y el guardacostas, con buzos especializados.

Alrededor de las 19.00, cuando oscureció, suspendieron las tareas para reanudarlas este jueves al amanecer.

