A partir de este miércoles 1 y hasta el viernes 10, los sampedrinos podrán disfrutar de diversas proyecciones que son parte del Festival Internacional de Cine de la provincia de Buenos Aires.

El FICPBA llega por tercera vez a la ciudad y todas las funciones serán con entrada libre y gratuita y tendrán lugar desde este miércolesr por la noche en la sala Fernando García Errazú del Teatro municipal Siripo.

Este miércoles, desde las 20.30 proyectaban Bardogento, una producción filmada en su totalidad en San Clemente del Tuyú, que cuenta la historia de Juan y su odisea para sobrellevar pesares de la vida cotidiana en un lugar donde "nada es lo que parece".

El jueves, presentarán el thriller Gatillero que, basada parcialmente en hechos reales, retrata la historia de un exsicario recién salido de prisión que debe enviar un mensaje mafioso por encargo.

El viernes, la película seleccionada será La Casa del Minotauro, que es apta para todo público y que buscará interpretar la vida como una sucesión de laberintos enigmáticos.

La próxima semana, la segunda jornada del festival comenzará el miércoles 8 con el largometraje Kabaddi, que retrata la historia de cinco amigos que se embarcan en una aventura en una isla del Delta.

El jueves, proyectarán Nunca Fui a Disney y cerrará esta nueva edición la presentación del filme de Thiago Joel Napoli, Los Venezzia.

El festival, que estará vigente hasta el 9 de octubre en salas de ciudades de toda la provincia de Buenos Aires, está a cargo del Instituto Cultural Bonaerense y llega a San Pedro para el deleite de los amantes del cine.

El evento reúne producciones audiovisuales de profesionales de todo el territorio bonaerense y de más de 30 países y este año tiene a México como invitado de honor.