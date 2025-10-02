La directora de Turismo, Vicky Villalba, renunció a su cargo este miércoles 1 de octubre y se convirtió así en la tercera funcionaria en salir del gabinete de Cecilio en el último mes y en la primera que se va tras la derrota electoral del 7 de septiembre.

Ads

"Por cuestiones personales, he tomado la decisión de alejarme de la función", dijo Villalba en su renuncia, en la que agradeció al intendente "la oportunidad" y el "respaldo" para el año y medio en el que estuvo al frente del área.

"Ha sido un honor poder aportar, desde mi lugar, a la promoción y planificación turística de nuestra ciudad", dijo la experiodista y prestadora de Vuelta de Obligado.

Ads

En el texto de su dimisión destacó el apoyo personal recibido" por parte del jefe comunal "aun en momentos muy complejos" y se puso a disposición "para colaborar en todo aquello que considere útil y necesario para que nuestra querida ciudad siga desarrollándose y consolidándose como el hermoso destino que es".

El Gobierno todavía no dio señales resepcto de quién será su reemplazo. Además, hay expectativa por los movimientos en el gabinete que el intendente adelantó que se conocerían durante los primeros días de octubre

Ads

La semana previa a las elecciones renunció el director de Cultura, David “Kukino” Kurlat, compañero de Villalba en la Secretaría que conduce Mariano Arnal y de la que también dependen Deportes, con Valentín Bravo que fue electo concejal y Educación, con Alan Ocampo.

Además, durante los días antes de los comicios anunció su salida la secretaria de Salud, María Vargas, cuya renuncia rige desde este miércoles 1 de octubre.

Puede interesarte



