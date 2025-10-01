Tras la publicación del caso de abuso sexual del que fue víctima una adolescente de 16 años en un rancho en la zona de islas de Baradero, uno de los acusados, el sampedrino Lautaro Casas, se comunicó con La Opinión para asegurar que no tiene "nada que ver" con ese hecho.

Casas, que el mes que viene cumplirá 30 años, es buscado intensamente por la policía tras fugarse de la cárcel de Baradero a mediados de septiembre. Desde su escondite, se comunicó con este medio vía Facebook.

Primero comentó en la nota publicada sobre el caso de abuso, del que está sospechado junto a otro evadido de la UP 11, identificado como "Zanahoria" Ferreyra, quien se fugó de la cárcel una semana antes.

"Yo soy Lautaro Casas y no soy abusador, que les quede claro", dijo.

"Yo soy Lautaro Casas y ustedes están muy mal informados, yo no soy ningún abusador", comentó y agregó: "Yo no soy ningún degenerado".

Luego, en diálogo directo con un periodista de La Opinión, Casas aseguró que no tiene "nada que ver, pero nada" con el caso de abuso. "A mí se me busca por una fuga, pero la policía ensucia mi nombre para que la gente haga su trabajo", cuestionó.

En ese sentido, reconoció sus causas por robo y su situación de evadido, pero aseguró: "La acusación es muy grave, pero yo no tengo nada que ver con Ferreyra ni con el abuso, no sé ni quién es Ferreyra".

"Tampoco ando en zona de islas ni en Baradero", dijo, sin revelar desde dónde se comunicaba con La Opinión para hacer la aclaración que, por lo pronto, prefiere no hacer ante la Justicia, que lo busca.

“Doy la cara porque soy consciente de lo que se me está causando, y no soy”, aseguró Casas.

"Tengo familia, tengo tres hijos, esta acusación es muy grave", reclamó Casas y agregó: "Yo me hago cargo de mis hechos, cumplí una condena ya y estoy debiendo, pero por robo calificado".

"La policía no quiere trabajar y quiere que la gente haga su trabajo. Yo con una causa por robo camino por todos lados y con una causa por abuso, no. Es obvio que si la gente me ve en la calle me llama a la autoridad. Delincuentes se encuentran todos los días en la calle; violadores, no", se quejó.

Por último, cuando se le consultó si estaba dispuesto a sostener su inocencia ante un juez, señaló: "En algún momento le voy a volver a rendir cuentas otra vez a la Justicia, pero no por abuso". Mientras tanto, lo siguen buscando.

