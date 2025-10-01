Una camioneta Ford F-100 que transitaba por el camino que recorre la zona portuaria y llega hasta el Bajo Cementerio cayó en una zanja por esquivar los baches en la tarde de este miércoles.

Ads

El lugar, intransitable, está en cercanías a la dársena de ultramar de la estación fluvial. Atravesarlo requiere de la paciencia del conductor y buenos amortiguadores para enfrentar una travesía de algunos metros, pero suficientes para destruir todo vehículo.

Un vecino de la zona envió un video en el que expresó la queja por los pozos. “Así están las calles de San Pedro”, señaló.

Ads

También existieron reclamos en idéntico sentido. Después del hormigón de la bajada Néstor Kirchner, que desemboca directamente en el puerto, entre este punto y la restante bajada Vapor Nacional Correo, el asfalto que tiene una treintena de años se presenta intransitable.

En algunas ocasiones se procuró solucionarlo con tosca, pero fue tan sólo un paliativo de pocos días.

Ads

Puede interesarte