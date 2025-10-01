Intentó maniobrar entre los pozos y cayó en una zanja frente al puerto
El conductor de una Ford F-100 perdió el control y terminó encajado en la zanja. El tramo de la calle Vapor Nacional está destruido y carece de mantenimiento.
Una camioneta Ford F-100 que transitaba por el camino que recorre la zona portuaria y llega hasta el Bajo Cementerio cayó en una zanja por esquivar los baches en la tarde de este miércoles.
El lugar, intransitable, está en cercanías a la dársena de ultramar de la estación fluvial. Atravesarlo requiere de la paciencia del conductor y buenos amortiguadores para enfrentar una travesía de algunos metros, pero suficientes para destruir todo vehículo.
Un vecino de la zona envió un video en el que expresó la queja por los pozos. “Así están las calles de San Pedro”, señaló.
También existieron reclamos en idéntico sentido. Después del hormigón de la bajada Néstor Kirchner, que desemboca directamente en el puerto, entre este punto y la restante bajada Vapor Nacional Correo, el asfalto que tiene una treintena de años se presenta intransitable.
En algunas ocasiones se procuró solucionarlo con tosca, pero fue tan sólo un paliativo de pocos días.
