Operativo de tránsito: ocho motos secuestradas en el centro
Dos de los vehículos secuestrados tenían caño de escape deficiente. El resto, además, carecía de documentación.
Personal de la Dirección de Tránsito municipal montó un operativo de control vehicular junto a policía en el centro de la ciudad durante la tarde del martes.
El retén para controlar el cumplimiento de la normativa vigente fue dispuesto en la esquina de Mitre y Alvear, donde solicitaban documentación a quienes circulaban por la zona, especialmente a motociclistas.
El director de Tránsito, Armando Caballero, informó a La Opinión que secuestraron ocho motocicletas a conductores que carecían de los papeles necesarios para circular.
Además, dos de esas motos tenían colocado caño de escape antirreglamentario, que serán destruidos, tal como establece la normativa vigente.
Los vehículos retenidos fueron trasladados a depósito municipal y quedaron a disposición del Juzgado de Faltas, autoridad ante quien los infractores deberán tramitar su restitución.
