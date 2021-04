En abril, hubo al menos cinco choques entre motos con jóvenes heridos de gravedad

“Yo estoy hace mucho tiempo en accidentología y no me entra en la cabeza todavía que se puedan chocar dos motos, no entiendo. Es incomprensible”, dijo días atrás el Jefe de Guardia del Hospital, José Herbas, en una entrevista que brindó a La Opinión. Él, como buena parte de la sociedad, no concibe que dos motos choquen entre sí en San Pedro más allá de que en 28 días de abril se registraron al menos cinco accidentes con jóvenes heridos de gravedad.

En la estadística se tuvieron en cuenta los hechos en los que intervino la Policía y ambulancias del Same, a sabiendas de que es habitual, sobre todo en los barrios, que se produzcan sucesos en los que las partes se fugan de la zona y retiran los vehículos antes de recibir asistencia y con la complicidad de familiares y amigos. En todos convergen la velocidad e imprudencia y, rara vez, los protagonistas llevan los elementos de seguridad correspondiente.

La madrugada del día 4 Lautaro Ruiz, que por entonces tenía 18 años, circulaba en moto junto a una joven y en la esquina de avenida 11 de Septiembre y Dávila chocó contra otro rodado similar guiado por otro chico de su misma edad. El adolescente sufrió un traumatismo de cráneo y escoriaciones múltiples por las que fue asistido en el Hospital Emilio Ruffa y, un día después, lo derivaron a un centro de salud de mayor complejidad en Junín donde fue intervenido quirúrgicamente.

El 25 de abril Ruiz cumplió 19 años y, a su vez, 22 días en terapia intensiva. “Mi hermano sigue en terapia intensiva con un poco de mejoras pero lento. Lo importante es que está con vida, es muy fuerte y él quiere vivir. Que sepa que todos nosotros estamos con él, lo estamos esperando”, expresó su hermana el fin de semana La Opinión en voz de su familia, que lo espera de brazos abiertos.

Lautaro Ruiz está en grave estado en Junín.

El miércoles 14 hubo dos siniestros. Por la tarde, en el nuevo Boulevard, en 9 de Julio entre Thorne y Segundo Sombra, impactaron dos motos tipo Cross. Una de ellas era guiada por un chico de 17 años acompañado de una joven de 24 y la otra por una adolescente de 18 junto a otra de la misma edad. Testigos aseguraron que el conductor iba haciendo maniobras peligrosas y los adolescentes sufrieron escoriaciones por las que fueron atendidos en la Guardia del nosocomio local.

Por la noche, en Hipólito Irigoyen y Pellegrini chocaron otras dos motos conducidas por un joven de 18 y otro de 30. Ambos fueron internados en el Emilio Ruffa, el adolescente con un traumatismo de cráneo por el que horas después se lo derivó a San Nicolás y el hombre con golpes que no revistieron riesgo de vida.

El accidente ocurrió en la esquina del Banco Nación. Foto: Policía Bonaerense.

Dos días después, el 16, dos motos impactaron en 11 de Septiembre y Balcarce. Un menor de 17 años, acompañado de un joven de 20, circulaba en una Honda negra de alta cilindrada por la avenida en dirección a Boulevard Moreno y al intentar cruzar Balcarce, en la esquina de la Escuela Normal, chocó a un masculino de 20 que lo hacía en otro vehículo de menor cilindrada.

El rodado de mayor porte quedó a mitad de cuadra. Quien lo conducía sufrió escoriaciones mientras que el mayor un grave traumatismo de cráneo. Quien se movilizaba en la moto de menor cilindrada, en tanto, resultó con raspones y una fractura en el pulgar de su mano izquierda.

Las dos motos involucradas en el accidente. Fotos: La Opinión.

Por último, el martes 27 tres jóvenes a bordo de una Guerrero Trip robada iban por Chivilcoy a toda velocidad y al intentar atravesar la avenida 3 de Febrero impactaron a un cadete de 20 años que estaba trabajando y se movilizaba en dirección ascendente, hacia Crucero General Belgrano.

Tras chocar, los masculinos subieron a la vereda y se incrustaron en el local de la Coalición Cívica ARI, ubicado en esa esquina. Al impactar contra la puerta de hierro blanca, la misma se abrió y quedaron dentro del comité. Enseguida, el trío huyó corriendo por Chivilcoy en dirección a ruta 1001. La víctima fue trasladada al Hospital donde se constató sufrió lesiones leves y recibió el alta médica.

En promedio, hubo un accidente entre motos cada 5,6 días; sin tener en cuenta los hechos en los que rodados de esas características impactan contra autos o camionetas. La cifra es la más alta en mucho tiempo aun cuando restan tres jornadas para que se acabe el mes en el que, a su vez, aumentaron considerablemente los casos positivos de coronavirus.

La crisis sanitaria provocó que los centros de salud de San Pedro y la Provincia de Buenos Aires donde habitualmente se derivan pacientes que requieren atenciones especiales se saturen de pacientes COVID-19 y con pocas camas para el resto de las patologías. Incluso, se están postergando cirugías programadas y es una utopía conseguir lugar en sanatorio de alta complejidad para heridos en accidentes de tránsito.