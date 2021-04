Cadena de oración por un adolescente que chocó en moto y lucha por su vida en Junín

El domingo a la madrugada Lautaro Ruiz, de 18 años, circulaba en moto junto a una joven y en la esquina de avenida 11 de Septiembre y Dávila chocó contra otro rodado similar guiado por otro chico de su misma edad.

Producto del impacto, el adolescente sufrió un traumatismo de cráneo y escoriaciones múltiples por las que fue asistido en el Hospital Emilio Ruffa y, ayer alrededor de las 15.30, derivado a un centro de salud de mayor complejidad en Pergamino donde fue intervenido quirúrgicamente y lucha por su vida.

Su hermana Jessica se comunicó con La Opinión y pidió que se difunda una cadena de oración: “Les pido con el corazón, el es la luz de mis ojos y se me parte el alma no poder estar ahí con él porque no me dejan, sólo está la mamá”.

Su acompañante también fue asistida en el nosocomio local pero no revistió lesiones de consideración en tanto que el conductor del otro vehículo resultó ileso. En el hecho intervinieron, además de la ambulancia que trasladó a los adolescentes a la Guardia, la Policía. El caso recayó en la Fiscalía N° 11 de Viviana Ramos.