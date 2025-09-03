Camino a las elecciones legislativas que tendrán lugar el próximo domingo 7 de septiembre, el móvil de Sin Galera recorrió todos los locales partidarios —Avanza Libertad, el Partido Libertario y el Frente de Izquierda no poseen sede física— donde los diferentes sectores desarrollan sus tareas de campaña.

El primer búnker visitado fue el de Acuerdo Ciudadano ubicado en Saavedra 628, cuyo primer candidato a concejal es Martín Rivas, y donde no se encontraban militantes, ya que, en el marco de su campaña realizaban otras actividades.

El próximo destino fue el local de Nuevos Aires, cuyo principal representante es Damián Mosquera. La movilera dialogó con uno de los militantes, quien dio detalles sobre el cierre de campaña y sobre los pasos a seguir camino al domingo.

El móvil visitó la sede de Fuerza Patria, ubicada en la esquina de Miguel Porta y Ayacucho, y cuya lista responde al Gobierno de Cecilio Salazar.

A puertas abiertas, los militantes preparaban las boletas oficiales e imprimían los padrones electorales a quienes lo requerían.

Recorrimos el búnker de Potencia, ubicado en la mítica sede de la Unión Cívica Radical, donde el presidente del partido, Germán López respondió preguntas respecto de la elección de los candidatos de cara a las elecciones.

El búnker de La Libertad Avanza, ubicado sobre calle Pellegrini estaba a puertas cerradas, ya que los militantes concentraban en la sede de San Pedro Puede, local del primer candidato de la lista Ariel Rey.

Enzo Gravino, jefe de campaña del excandidato a intendente por Juntos por el Cambio, respondió preguntas de Lilí Berardi.

Finalmente, el móvil llegó a las puertas del búnker de Hechos, cuya lista es encabezada por el expresidente de Bomberos, Mauro Rasio, donde uno de sus militantes explicó qué actividades desempeñan de camino a las elecciones del próximo domingo.

Las elecciones legislativas serán el domingo próximo. El viernes a las 8.00 de la mañana comienza la veda para la campaña. La semana pasada, los candidatos respondieron preguntas en un programa especial de La Opinión & Sin Galera.