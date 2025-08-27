Este miércoles por la tarde, tuvo lugar un programa especial dedicado a las elecciones legislativas del 7 de septiembre, con los candidatos que compiten por las nueve bancas que se renuevan en el Concejo Deliberante.

Ads

La jornada, transmitida en vivo por el canal de YouTube de Sin Galera, contó con la participación del estudio móvil de NixStream, emplazado en las puertas de la redacción de La Opinión.

Rafael Flaiman entrevistó a los presentes en las puertas de la redacción.

Los referentes de las nueve listas oficializadas en San Pedro fueron invitados a participar del evento.

Seis de los nueve espacios políticos se sumaron a la transmisión y enviaron, a por lo menos, uno de sus candidatos a debatir y responder las preguntas de los sampedrinos.

Ads

Florencia Galán encabeza la lista de San Pedro, como candidata a concejala.

Los candidatos que no estuvieron presentes fueron Florencia Galán, de Frente Izquierda Unidad, quien avisó de manera anticipada que no podía asistir por motivos laborales.

María Pía Grondona encabeza la lista de la UCR junto a Potencia.

Potencia, lista que encabeza María Pía Grondona acompañada por Fernando Bennazar, no participó, ya que recibieron al ex vicegobernador Daniel Salvador, referente de la UCR provincial.

Ads

Ariel Rey encabeza la lista de concejales de La Libertad Avanza.

La Libertad Avanza no envió representantes, aunque su coordinador local, Luis Silva, afirmó días atrás a La Opinión que estarían presentes “Ariel (Rey), Melina (Panatteri) o Joaquín (González)”.

El orden fue definido a través de un sorteo, que definió en qué puesto ingresaba cada candidato.

Martín Baraybar es el tercer candidato de Fuerza Patria.

Fuerza Patria fue el primer espacio en subir al estudio y su representante fue Martín Baraybar, secretario de Gobierno y tercer puesto en la lista.

Martín Rivas es el primer candidato de Acuerdo Ciudadano.

Acuerdo Ciudadano subió en segundo puesto, encabezado por su primer candidato a concejal Martín Rivas, que llegó junto a parte de su equipo.

Ads

Fernando Altolaguirre es el primer candidato por Partido Libertario.

El candidato a concejal por el Partido Libertario, Fernando Altolaguirre, dijo presente y respondió las preguntas de Lilí Berardi.

Mauro Rasio encabeza la lista de EADIS (Hechos).

Mauro Rasio, primer candidato a concejal de Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social, arribó acompañado por militantes, familiares y amigos.

Tatiana Morales encabeza la lista de Unión Liberal.

Tatiana Morales, primera candidata a concejala de Unión Liberal participó del debate y vivió una de sus primeras experiencias, acompañada por su equipo.

Damián Mosquera encabeza la lista de Nuevos Aires.

Desde Nuevos Aires, Damián Mosquera, primer candidato de la lista llegó con gran cantidad de militantes que lo acompañaron durante la jornada.

Gran cantidad de sampedrinos se acercaron a las puertas de la redacción de La Opinión a escuchar la transmisión en directo.

Muchas personas se sumaron de la transmisión a través de YouTube y muchos otras se acercaron a escuchar el debate personalmente.

Cada candidato "rompió el hielo" con un trabalenguas elegido al azar; posteriormente contaron con ocho minutos para responder preguntas y dos para contarle a la audiencia las propuestas que llevarán al Concejo Deliberante.

Al bajar del camión de NixStream, cada uno pudo disfrutar de un exquisito café, preparado por los chicos de Cafeto, que instalaron su carrito en las puertas de la redacción de La Opinión.