Este sábado, en plena emisión de Sin Galera, el candidato a diputado pór la segunda sección electoral Manuel Passaglia visitó la redacción de La Opinión , junto a Mauro Rasio, primer candidato a concejal de su espacio, momentos antes de la presentación de la lista que competira el 7 de septiembre en las elecciones legislativas.

Lanzado como Hechos, el partido que lidera el exintendente de San Nicolás aparecerá en las boletas con la denominación de Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social.

Passaglia aseguró que que lo que los diferencia a él y Rasio del resto los políticos es que no responden “con verdura” y destacó que la fortaleza de sus candidatos es que tienen ‘’cosas para mostrar''.

”Somos distintos todos los chantas de los políticos”, aseveró Passaglia.



El nicoleño consideró que San Pedro ‘’tiene un potencial muy grande'' pero que ‘’necesita un buen intendente''. En ese marco, adelantó que el proyecto lanzado para estas elecciones‘’termina en la intendencia", con Mauro Rasio a la cabeza.

Manuel Passaglia y Mauro Rasio estuvieron en Sin Galera.

Passaglia aseguró que todos los municipios de la segunda sección electoral podrían ser como San Nicolás y que para ello necesitan una gestión “que ponga a los vecinos por delante”.

Destacó que San Pedro y el resto de los distritos “son millonarios” y que “los impuestos y las tasas son caros”, pero los problemas están relacionados “con el gasto".

En ese marco, respondió preguntas vinculadas a aspectos concretos de la situación económico financiera de la ciudad tras la rendición de cuentas del primer semestre.

La lista de candidatos a concejales que lidera Rasio está integrada por Agustina Guevara, Elías Gerini, Silvia Zunino, Fernando Picasso, Noelia Pereyra, Juan Llarín, Florencia Oliveto y Pedro Domínguez como titulares. Natalia Guzmán, Néstor Robles, Verónica Peral, Elías Corbalán, Ana Bonvissuto y Marcelo Caselles son los suplentes de esta lista.

Los candidatos a consejeros escolares son Paola Prez, Maximiliano Arévalo y Ángela Reyes como titulares; Jorge Galarza, Xiomara Rodríguez y Tomás Becerro como suplentes.