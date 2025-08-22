El espacio Acuerdo Ciudadano, que lidera el concejal electo en 2023 Martín Rivas y que compite en estas elecciones como partido vecinalista, con boleta corta, presentó su lista este jueves.

El acto tuvo lugar en una parrilla céntrica, propiedad del tercer candidato de la nómina, Bruno Sciarra, donde Rivas y el resto de los representantes tomaron la palabra ante la prensa.

Martín Rivas encabeza la lista a pesar de que va por la mitad de su mandato en el Concejo, para el que fue electo en 2023 en la boleta que llevaba como candidato a intendente a Ariel Rey, con quien tuvo diferencias antes de la elección de ese año.

Rosario Stremel, Bruno Sciarra, Mariela Velasco, Erick Aguilar Gartner, Mabel Prado, Pedro Amarillo, Fabiana Sabini y Carlos Font integran la nómina de candidatos titulares a concejal. Germán Noat, Eliana Mosquera y Oscar Alberici son los postulantes al Consejo Escolar.

"Encabezo porque me lo han pedido cada uno de los chicos del equipo", dijo Rivas.

"Vamos a seguir dando batalla, poniendo límites a lo que consideramos injusto o avasallante del poder político, del oficialismo, de un gobierno que está complicado y nos hace vivir a todos bastante mal", dijo Rivas.

Además de destacar su rol como edil en ejercicio y cuestionar al Gobierno de Cecilio Salazar, Rivas tuvo críticas para otros candidatos, como Mauro Rasio, que estaba en su grupo y luego se fue con Passaglia, o el propio Ariel Rey, que encabeza la lista de La Libertad Avanza.

"Ser concejal es una gran responsabilidad", sostuvo y pidió al resto de los candidatos que se dediquen a estudiar la Ley Orgánica de las Municipalidades y el Reglamento de Contabilidad.

Rivas y Acuerdo Ciudadano presentaron su lista.

Rosario Stremel señaló que Acuerdo Ciudadano representa "poder enfrentarnos ante las necesidades de los vecinos" y destacó que Rivas "se enfrenta y no se vende".

“Me siento orgulloso, creemos en nosotros, no en alguien que venga a decirnos lo que tenemos que decir”, dijo, por su parte, Bruno Sciarra.

Germán Noat, primer candidato a consejero escolar, dijo que "los proyectos" lo convencieron a participar en la lista de Acuerdo Ciudadano.

"Hay un montón de situaciones que puedo solucionar, me siento con la capacidad", dijo sobre su intervención si llega al Consejo Escolar.

Para cerrar, Rivas pidió a la población: "Vayan a votar, es importante, nadie nos va a salvar si no nos salvamos nosotros mismos, los sampedrinos. No hay líderes mesiánicos ni slogan ni fotito que pueda ayudar a la recuperación de San Pedro, tenemos que ser muy laboriosos, muy abiertos, muy generosos".