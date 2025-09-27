Este sábado en Sin Galera, Lilí comenzó el programa lista para el San Pedro Country Music Festival y junto a Sandra, repasaron las noticias más importantes de la semana.

El móvil arribo a la bajada del club Náutico, para saber todos lo detalles de un accidente ocurrido temprano por la mañana donde un carro gastronómico volcó. Los dueños del vehículo son comerciantes de Moreno, que afortunadamente, no sufrieron heridas.

Tras el temporal de lluvia durante la madrugada, Gustavo Laurino informó como se llevarán a cabo las actividades este sábado durante la segunda jornada en la vigésima edición del Country Music Festival.

Este lunes comienza la subasta de la Clínica San Pedro, en ese marco hablamos con el abogado José María Vellani, que representa a las empleadas por cuyas denuncias se tomó la decisión judicial.

El periodista de La Opinión Deportes, Augusto Azimonti, contó todos los detalles sobre la cobertura de la Copa País de esta semana desde Mendoza, donde la delegación de San Pedro se enfrentó al seleccionado de General Alvear.

El concejal electo por La Libertad Avanza, Ariel Rey habló en el programa sobre sus proyectos a futuro para cuando asuma su cargo en el Concejo Deliberante, el próximo 10 de diciembre.

Amigas de Lilí llegaron al estudio lookeadas para el Festival Country, y de pasó aprovecharon para mostrar la yerba Don Bosco oriunda de Misiones.

La redacción tiene un nuevo cartel de neón de “Sin Galera”, y para saber todos los detalles llamamos al responsable en crearlo, el letrista Eduardo Villa, quien se lo regaló a Lilí como un hermoso gesto.

El móvil estuvo en el Paseo Público para vivir de cerca la fiesta del Country Music Festival y charló con turistas de todas partes del país que estaban en el lugar.

Finalmente, el ganador del casting de movileros de la semana fue Damián Beltrán, que envió la cobertura completa desde Zárate en la marcha por el asesinato del jubilado Saúl de Francesco.