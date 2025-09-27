Durante la mañana de este sábado, alrededor de las 9.00, un carro gastronómico volcó en la denominada bajada del club Náutico.

Ads

El hecho ocurrió cuando comerciantes oriundos de la ciudad de Moreno circulaban con sus vehículos y, por motivos que se tratan de establecer, el carribar se desprendió y cayó.

La mercadería quedó tirada en la zona del siniestro.

En diálogo con La Opinión, el dueño del carro explicó que no sufrieron lesiones de ningún tipo y que fue "una desgracia con suerte".

Ads

Personal policial y de la Dirección de Tránsito asistían a los vehículos que circulaban en la zona del accidente.

Puede interesarte

Ads