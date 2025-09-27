Un carro gastronómico volcó en la bajada del club Náutico: no hubo heridos
El accidente ocurrió este sábado por la mañana, cuando un carribar que era transportado por comerciantes de Moreno se desprendió del vehículo y cayó. No hubo heridos, pero debió intervenir la policía y personal de Tránsito.
Durante la mañana de este sábado, alrededor de las 9.00, un carro gastronómico volcó en la denominada bajada del club Náutico.
El hecho ocurrió cuando comerciantes oriundos de la ciudad de Moreno circulaban con sus vehículos y, por motivos que se tratan de establecer, el carribar se desprendió y cayó.
En diálogo con La Opinión, el dueño del carro explicó que no sufrieron lesiones de ningún tipo y que fue "una desgracia con suerte".
Personal policial y de la Dirección de Tránsito asistían a los vehículos que circulaban en la zona del accidente.
