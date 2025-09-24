Mendoza, enviado especial - Este miércoles desde las 21.00, el seleccionado de San Pedro enfrentará en Mendoza a la Liga Alvearense por la ida de los cuartos de final de la etapa nacional de la Copa País.

Ads

El equipo que dirige Andrés Franzoia afrontará el comienzo de su camino nacional en la cancha de Sport Pacifico, ante el campeón de la región de cuyo.

La delegación de San Pedro arribó a la ciudad mendocina el martes al mediodía y entrenó por la tarde en el predio de Ferrocarril Oeste. Por la noche, los jugadores compartieron una cena en el complejo de cabañas donde están alojados.

Ads

Los 11 que se perfilan

En el entrenamiento vespertino del martes, Franzoia paró un 4-3-1-2 con Piri; Lafalce, Báez, García, Moreno; Ramos, Soto, Biain; Monzón; Poll y Abaca.

Puede interesarte

Ads