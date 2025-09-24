Copa País: en Mendoza, San Pedro enfrenta a General Alvear y comienza su camino en la etapa nacional
La Opinión Deportes en Mendoza - Desde las 21.00 de este miércoles, la selección sampedrina afronta la ida de los cuartos de final de la etapa nacional ante el combinado de la liga alvearense. La previa del partido, en exclusiva.
Mendoza, enviado especial - Este miércoles desde las 21.00, el seleccionado de San Pedro enfrentará en Mendoza a la Liga Alvearense por la ida de los cuartos de final de la etapa nacional de la Copa País.
El equipo que dirige Andrés Franzoia afrontará el comienzo de su camino nacional en la cancha de Sport Pacifico, ante el campeón de la región de cuyo.
La delegación de San Pedro arribó a la ciudad mendocina el martes al mediodía y entrenó por la tarde en el predio de Ferrocarril Oeste. Por la noche, los jugadores compartieron una cena en el complejo de cabañas donde están alojados.
Los 11 que se perfilan
En el entrenamiento vespertino del martes, Franzoia paró un 4-3-1-2 con Piri; Lafalce, Báez, García, Moreno; Ramos, Soto, Biain; Monzón; Poll y Abaca.
